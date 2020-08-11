Облэнерго Суркисов имеет более 700 млн грн налогового долга
Киев • УНН
КИЕВ. 11 cерпня. УНН. Налоговый долг ОАО "Запорожьеоблэнерго" составляет 709,8 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Youcontrol, передает УНН.
"Налогоплательщик ("Запорожьеоблэнерго" - ред.) имеет налоговый долг 709 847 916 грн (по состоянию на 1 июля 2020 года)", - говорится в сообщении.
Кроме того, аналитическая система подсчитала, что в течение последних трех лет "Запорожьеоблэнерго" фигурировало в 58 уголовных судебных делах.
В общем, в течение последних трех лет предприятие выступало ответчиком в 1118 судебных делах.
Заметим, что "Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве НАБУ о так называемых энергетических схемах "Крючкова-Суркисов" через компанию "Энергосети".
По итогам расследования, бывший руководитель "Энергосетей" Дмитрий Крючков уже получил подозрение, а само дело (один из эпизодов) передали в суд.
Последнего называют "человеком Суркисов", хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Конененка, Суркисов и других лиц, обсуждается в том числе и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе "Динамо").
Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.
Кроме того, во время обысков офисов "Динамо", детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал такими, что касающиются энергетических сделок "Энергосети".
Справка УНН: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компанию Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.