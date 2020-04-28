Сотрудники облэнерго Суркисов годами не получают расчет за увольнение и зарплаты - суды

Один из таких судебных исков подал сотрудник ПАО в апреле этого года. Истец просит суд взыскать с "Запорожьеоблэнерго" средства в сумме 84,2 тыс. грн. Речь о среднем заработке работника компании за время задержки расчета за период с 9 ноября 2018 года по 7 мая 2019 года.

Еще один подобный иск против ОАО подал сотрудник компании в феврале этого года. В документе истец просит суд взыскать с компании в свою пользу 35,3 тыс. грн среднего заработка за время задержки расчета при увольнении за период с 2 ноября 2018 года по 13 марта 2019 года.

В обоих случаях дела рассматривает Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье

В июле 2019 года один из сотрудников компании подал иск о взыскании 46 тыс. грн долга по зарплате. В феврале 2020 года суд обязал "Запорожьеоблэнерго" оплатить средства в пользу истца.

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Заметим, "Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве НАБУ о так называемых энергетических схемах "Крючкова-Суркисов" через компанию "Энергосеть".

По итогам расследования, бывший руководитель "Энергосети" Дмитрий Крючков уже получил подозрение.

Последнего называют "человеком Суркисов", хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Конененка, Суркисов и других лиц, обсуждается в том числе и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе "Динамо").

Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.

Кроме того, во время обысков офисов "Динамо", детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал касающимися энергетических сделок "Энергосети".

Справка: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы.

На связанную с ними компанию "Lex Perfecta" (Кипр) записано 16,52% предприятия.