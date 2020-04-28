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Співробітники обленерго Суркісів роками не отримують розрахунок за звільнення і зарплати - суди

Співробітники обленерго Суркісів роками не отримують розрахунок за звільнення і зарплати - суди

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. ПАТ "Запоріжжяобленерго" роками не платить зарплати своїм працівникам. Співробітники компанії змушені відстоювати свої права у суді. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Один із таких судових позовів подав співробітник ПАТ у квітні цього року. Позивач просить суд стягнути із "Запоріжжяобленерго" кошти у сумі 84,2 тис. грн. Мова про середній заробіток працівника компанії за час затримки розрахунку за період з 9 листопада 2018 року по 7 травня 2019 року.

Ще один подібний позов проти ПАТ подав співробітник компанії у лютому цього року. У документі позивач просить суд стягнути з компанії на свою користь 35,3 тис. грн середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні за період з 2 листопада 2018 року по 13 березня 2019 року.

В обох випадках справи розглядає Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

У липні 2019 року один зі співробітників компанії подав позов про стягнення 46 тис. грн боргу по зарплаті. У лютому 2020 року суд зобов'язав "Запоріжжяобленерго" сплатити кошти на користь позивача.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обленерго Суркісів укладало угоди з “Енергомережею” Крючкова незаконно - НАБУ

Зауважимо, "Запоріжжяобленерго" фігурує у кримінальному провадженні НАБУ про так звані енергетичні схеми “Крючкова-Суркісів” через компанію “Енергомережа”.

За підсумками розслідування, колишній керівник “Енергомережі” Дмитро Крючков вже отримав підозру.

Останнього називають “людиною Суркісів”, хоча б з тих причин, що на доступних у ЗМІ телефонних розмовах Крючкова, Конененка, Суркісів та інших осіб, обговорюються, зокрема, і питання доставки грошей в офіс Суркісів (на стадіоні “Динамо”).

Самі Суркіси статусу підозрюваних у провадженні поки не мають, хоча й були допитані.

Крім того, під час обшуків офісів “Динамо”, детективи НАБУ вилучили документи, які згодом ВАКС визнав такими, що стосуються енергетичних оборудок “Енергомережі”.

Довідка: міноритарними власниками “Запоріжжяобленерго” є українські олігархи — брати Суркіси. 

На пов’язану із ними компанію “Lex Perfecta” (Кіпр) записано 16,52% підприємства.

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