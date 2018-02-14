Пономарьов розповів про схеми фінансування "Л/ДНР" з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Існує кілька ліній фінансування так званих "ЛДНР" з боку Росії. Про це заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов під час перерви в Оболонському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.
"Є різні лінії фінансування "ЛДНР". Наприклад, газові та вугільні схеми. Є лінія фінансування військова. Є лінія фінансування по російському Міністерству економіки, пов'язана з соціальними виплатами на цих територіях", - розповів Пономарьов.
Як повідомляв УНН, міністерство юстиції України отримало ще одну важливу перемогу на шляху до міжнародного визнання окупації території ОРДЛО країною агресором в Європейському суді з прав людини.