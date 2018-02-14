Пономарев рассказал о схемах финансирования "Л/ДНР" со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Существует несколько линий финансирования так называемых “ЛДНР” со стороны России.
Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время перерыва в Оболонском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.
“Есть разные линии финансирования "ЛДНР", к примеру, газовые и угольные схемы. Есть линия финансирования военная. Есть линия финансирования по российскому Министерству экономики, связанное с социальными выплатами на этих территориях”, — рассказал Пономарев.
Как сообщал УНН, министерство юстиции Украины получило еще одну важную победу на пути к международному признанию оккупации территории ОРДЛО страной агрессором в Европейском суде по правам человека.