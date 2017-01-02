Понад дві сотні вінничан взяли участь у новорічному велопараді

“Вже сьомий рік поспіль проводимо подібний захід. Він — для позитиву та хорошого настрою, як для учасників, так і для людей, яких ми зустрічаємо, їдучи по місту”, — розповів організатор Олександр Царевський.

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В рамках заходу влаштують конкурс на кращий костюм.

Після велопараду учасники поїдуть до дитячого будинку “Гніздечко”, щоб привітати дітей з Новим роком та подарувати солодкі подарунки, іграшки, канцтовари і теплі речі.