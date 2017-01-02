Более двух сотен винничан приняли участие в новогоднем велопараде
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. Более двух сотен винничан приняли участие в традиционном новогоднем велопараде, передает корреспондент УНН-Центр .
"Уже седьмой год подряд проводим подобное мероприятие. Он - для позитива и хорошего настроения, как для участников, так и для людей, которых мы встречаем, едучи по городу ", - рассказал организатор Александр Царевский.
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В рамках мероприятия устроят конкурс на лучший костюм.
После велопарада участники поедут в детский дом "Гнездышко", чтобы поздравить детей с Новым годом и подарить сладкие подарки, игрушки, канцтовары и теплые вещи.