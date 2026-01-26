Понад два роки переховувався від слідства та перебував у держрозшуку: затримано адвоката, підозрюваного в умисному вбивстві

Правоохоронці затримали діючого адвоката, який понад два роки переховувався від слідства та перебував у державному розшуку. Йому інкримінують умисне вбивство чоловіка, яке сталося у 2022 році. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 21 січня 2026 року затримано діючого адвоката, який понад два роки переховувався від слідства та перебував у державному розшуку. Йому інкримінують умисне вбивство, передбачене ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про кримінальне провадження, розпочате у 2022 році - йдеться в повідомлення.

Повідомляється, що 17 липня 2022 року у водоймі Богунського кар’єру було виявлено тіло 31-річного мешканця Житомира, який з квітня того ж року вважався безвісти зниклим. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка мала насильницький характер.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26 квітня 2022 року потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення у приватному домоволодінні в обласному центрі.

На підставі зібраних доказів було повідомлено про підозру 46-річному жителю Житомира у вчиненні умисного вбивства. На той час він здійснював адвокатську діяльність і раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. У подальшому встановити його місцезнаходження не вдалося, у зв’язку з чим у липні 2023 року чоловіка було оголошено в державний розшук. У результаті тривалої та скоординованої роботи прокурорів, слідчих і оперативних підозрюваного було затримано на території Одеської області - додали в ОГП.

23 січня 2026 року за клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

