Понад два роки переховувався від слідства та перебував у держрозшуку: затримано адвоката, підозрюваного в умисному вбивстві

13:53 • 4708 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 11483 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 14475 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 26052 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 20741 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 40584 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21086 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 37705 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23239 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28146 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 30570 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 27015 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 30749 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 22097 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 14573 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 26036 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 40577 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 30781 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 37702 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 114773 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 1760 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 2528 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 9230 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 32865 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 32226 перегляди
Понад два роки переховувався від слідства та перебував у держрозшуку: затримано адвоката, підозрюваного в умисному вбивстві

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Правоохоронці затримали адвоката, який понад два роки переховувався від слідства за підозрою в умисному вбивстві чоловіка у 2022 році. Тіло 31-річного жителя Житомира виявили у водоймі, експертиза встановила насильницький характер смерті.

Понад два роки переховувався від слідства та перебував у держрозшуку: затримано адвоката, підозрюваного в умисному вбивстві

Правоохоронці затримали діючого адвоката, який понад два роки переховувався від слідства та перебував у державному розшуку. Йому інкримінують умисне вбивство чоловіка, яке сталося у 2022 році. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 21 січня 2026 року затримано діючого адвоката, який понад два роки переховувався від слідства та перебував у державному розшуку. Йому інкримінують умисне вбивство, передбачене ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про кримінальне провадження, розпочате у 2022 році

- йдеться в повідомлення.

Повідомляється, що 17 липня 2022 року у водоймі Богунського кар’єру було виявлено тіло 31-річного мешканця Житомира, який з квітня того ж року вважався безвісти зниклим. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка мала насильницький характер.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26 квітня 2022 року потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення у приватному домоволодінні в обласному центрі.

На підставі зібраних доказів було повідомлено про підозру 46-річному жителю Житомира у вчиненні умисного вбивства. На той час він здійснював адвокатську діяльність і раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. У подальшому встановити його місцезнаходження не вдалося, у зв’язку з чим у липні 2023 року чоловіка було оголошено в державний розшук. У результаті тривалої та скоординованої роботи прокурорів, слідчих і оперативних підозрюваного було затримано на території Одеської області

- додали в ОГП.

23 січня 2026 року за клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним адвоката в підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора України (ОГП). Він також призначив покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього майна.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Одеська область
Житомир