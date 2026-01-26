Более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске: задержан адвокат, подозреваемый в умышленном убийстве

Правоохранители задержали действующего адвоката, который более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске. Ему инкриминируют умышленное убийство мужчины, которое произошло в 2022 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора 21 января 2026 года задержан действующий адвокат, который более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске. Ему инкриминируют умышленное убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уголовном производстве, начатом в 2022 году - говорится в сообщении.

Сообщается, что 17 июля 2022 года в водоеме Богунского карьера было обнаружено тело 31-летнего жителя Житомира, который с апреля того же года считался без вести пропавшим. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины носила насильственный характер.

В ходе досудебного расследования установлено, что 26 апреля 2022 года потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в частном домовладении в областном центре.

На основании собранных доказательств было сообщено о подозрении 46-летнему жителю Житомира в совершении умышленного убийства. На то время он осуществлял адвокатскую деятельность и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В дальнейшем установить его местонахождение не удалось, в связи с чем в июле 2023 года мужчина был объявлен в государственный розыск. В результате длительной и скоординированной работы прокуроров, следователей и оперативных подозреваемый был задержан на территории Одесской области - добавили в ОГП.

23 января 2026 года по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия.

