Более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске: задержан адвокат, подозреваемый в умышленном убийстве

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 4606 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 11342 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 14358 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 25873 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 20648 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 40485 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21059 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 37635 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23228 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28135 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 30411 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 26881 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 30513 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 21950 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 14402 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 25884 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 40495 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 30664 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 37642 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 114712 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 1712 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 2480 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 9182 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 32842 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 32203 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle

Более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске: задержан адвокат, подозреваемый в умышленном убийстве

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Правоохранители задержали адвоката, который более двух лет скрывался от следствия по подозрению в умышленном убийстве мужчины в 2022 году. Тело 31-летнего жителя Житомира обнаружили в водоеме, экспертиза установила насильственный характер смерти.

Более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске: задержан адвокат, подозреваемый в умышленном убийстве

Правоохранители задержали действующего адвоката, который более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске. Ему инкриминируют умышленное убийство мужчины, которое произошло в 2022 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора 21 января 2026 года задержан действующий адвокат, который более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске. Ему инкриминируют умышленное убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уголовном производстве, начатом в 2022 году

- говорится в сообщении.

Сообщается, что 17 июля 2022 года в водоеме Богунского карьера было обнаружено тело 31-летнего жителя Житомира, который с апреля того же года считался без вести пропавшим. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины носила насильственный характер.

В ходе досудебного расследования установлено, что 26 апреля 2022 года потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в частном домовладении в областном центре.

На основании собранных доказательств было сообщено о подозрении 46-летнему жителю Житомира в совершении умышленного убийства. На то время он осуществлял адвокатскую деятельность и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В дальнейшем установить его местонахождение не удалось, в связи с чем в июле 2023 года мужчина был объявлен в государственный розыск. В результате длительной и скоординированной работы прокуроров, следователей и оперативных подозреваемый был задержан на территории Одесской области

- добавили в ОГП.

23 января 2026 года по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия.

Напомним

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным адвоката в подстрекательстве к подкупу прокурора Офиса генпрокурора Украины (ОГП). Он также назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года, с конфискацией всего имущества.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Одесская область
Житомир