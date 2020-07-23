Понад 80% столичних лікарів захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов'язків

“На жаль, ми констатуємо факт, що дуже багато медичних працівників у нас все ж перехворіли на коронавірусну інфекцію. У Києві це — 711 осіб, причому 594 захворіли при виконанні своїх професійних обов’язків”, — зазначив Гелевей.

Ще 18 медиків, за його словами, зараз залишаються у лікувальних закладах.

Гелевей нагадав, що кількість інфікованих коронавірусом у столиці вже перевищила 7 тисяч осіб. І додав, що у столиці поки не спостерігається позитивна динаміка у подоланні пандемії, адже щодня зростає кількість активних хворих.

“Кожен день у нас йде ріст активних хворих. Якщо у нас на початок місяця було менше 3 тисяч, то на сьогодні кількість активних хворих доходить до 4,5 тисяч. Дуже хотілось би, щоб цей показник почав падати, щоб ми пройшли хоча б так звану першу хвилю. Але наше місто і вся Україна поки що на першій хвилі. І нам про другу хвилю нема що говорити, тому що в нас не було позитивної динаміки — не було падіння кількості активних хворих, як є в переважній більшості країн Європи”, — сказав Гелевей.

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Як писав УНН, в Україні показники ІФА-тестування медичних працівників сьогодні дуже низькі, особливо, у регіонах. Хоча обов’язковість такого заходу задля убезпечення лікарів та пацієнтів передбачена відповідним наказом МОЗ.

Так, провідний інфекціоніст Михайло Фаворов наголошує, що тестування медиків потрібно проводити раз на місяць, виявляти таким чином оперативно тих, хто захворів. Також, ІФА-діагностика допоможе правильно розподіляти лікарів на роботу з “ковід”-пацієнтами, аргументує експерт.

“Ті, які „негативні“ — відправте їх у травму (травматологію — ред.)... Туди, де немає „ковіду“, і продовжуйте їх тестувати і переводити туди. Таким чином, у вас будуть, як то кажуть, спецбригади, які будуть працювати у будь-яких умовах. Тому що, що буде? Вони знову вмирати почнуть (лікарі). Уже всі забули, що лікарі помирають!” — пояснив він.