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Депутати хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про тестування лікарів на COVID-19

Депутати хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про тестування лікарів на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогодні наказ МОЗ, який регламентує обов'язкове тестування медиків, особливо тих, що можуть контактувати з "ковідними" пацієнтами, працівників Нацполіції, прикордонників та гвардійців, ігнорується на місцях. Рівень охоплення визначених категорій громадян ІФА-скринінгом є вкрай низьким, а головний санітарний лікар в цій ситуації демонструє повну бездіяльність. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп Сергій Шахов.

За його словами, про важливість вказаного питання він особисто і неодноразово говорив з трибуни ВР.

"Я вже зробив багато запитів з цього приводу, але головний санітарний лікар (Віктор Ляшко, - ред.) не чує. Я не раз закликав з трибун до масового тестування не лише лікарів, але й населення, тим паче, що ми маємо доступні ІФА-тести саме українського виробництва. Та здається, відповідальні за це чиновники не зацікавлені у тому, аби Україна успішно долала коронавірус, його наслідки та планово виходила з карантину", - каже Шахов.

Нардеп підозрює, що головному санлікарю прекрасно відомо про факти невиконання наказу МОЗ щодо обов'язкового тестування лікарів і правоохоронців на антитіла до вірусу.

"Але може він виконує інші завдання. Тому, разом із депутатами маємо намір ініціювати посилення відповідальності та покарання - до кримінального - для відповідальних на містах чиновників за саботаж наказу МОЗ. Підготуємо відповідний проєкт стосовно змін до чинного законодавства в цій частині", - наголосив Шахов.

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Політик зауважив, що сьогодні монобільшість блокує безліч законодавчих ініціатив, проте у питаннях захисту лікарів та пацієнтів, він все ж розраховує на підтримку колег-депутатів.

Нагадаємо, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов’язкове ІФА-тестування, зокрема, для лікарів з метою їх захисту.

Окремою категорію громадян, що підлягають ІФА-скринінгу, наказом МОЗ визначені працівники Національної поліції, Національної гвардії та Держприкордонслужби.

У ЦГЗ МОЗ вже заявили, що на тих, хто ігнорує наказ МОЗ про ІФА-скринінг, чекатимуть великі штрафні санкції.

Також нагадаємо, на антитіла до COVID-19 протестували менш як 10% медперсоналу Київської області. На Луганщині лише 4% медперсоналу пройшли відповідне тестування. На Сумщині ситуація краща. Там ІФА-скринінгом охопили близько 65% медперсоналу. 

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