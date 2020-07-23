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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 112538 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102634 просмотра

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Более 80% столичных врачей заболели COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей

Более 80% столичных врачей заболели COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей

Киев  •  УНН

 • 10756 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. COVID-19 в Киеве переболели уже 711 медиков, подавляющее большинство из которых заразились во время выполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей во время брифинга 22 июля, передает УНН.

"К сожалению, мы констатируем факт, что очень многие медицинские работники у нас все же переболели коронавирусной инфекцией. В Киеве это - 711 человек, причем 594 заболели при выполнении своих профессиональных обязанностей", - отметил Гелевей.

Еще 18 медиков, по его словам, сейчас остаются в лечебных учреждениях.

Гелевей напомнил, что количество инфицированных коронавирусом в столице уже превысило 7000 человек. И добавил, что в столице пока не наблюдается положительная динамика в преодолении пандемии, ведь ежедневно растет количество активных больных.

"Каждый день у нас идет рост активных больных. Если у нас на начало месяца было менее 3 тысяч, то сегодня количество активных больных доходит до 4500. Очень хотелось бы, чтобы этот показатель начал падать, чтобы мы прошли хотя бы, так называемую, первую волну. Но наш город и вся Украина пока на первой волне. И нам о второй волне нечего говорить, потому что у нас не было положительной динамики - не было падения количества активных больных, как есть в большинстве стран Европы", - сказал Гелевей.

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Как писал УНН, в Украине показатели ИФА-тестирования медицинских работников сегодня очень низкие, особенно в регионах. Хотя обязательность такого мероприятия для обеспечения безопасности врачей и пациентов предусмотрена соответствующим приказом Минздрава.

Так, ведущий инфекционист Михаил Фаворов отмечает, что тестирование медиков нужно проводить раз в месяц, выявлять таким образом оперативно заболевших. Также, ИФА-диагностика поможет правильно распределять врачей на работу с "ковид"-пациентами, аргументирует эксперт.

"Те, которые" негативные"- отправьте их в травму (травматологию - ред.) ... Туда, где нет "ковида", и продолжайте их тестировать и переводить туда. Таким образом, у вас будут, как говорится, спецбригады, которые будут работать в любых условиях. Ведь что будет? Они снова умирать начнут (врачи). Уже все забыли, что врачи умирают!" - пояснил он.

Украинские Национальные Новости

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