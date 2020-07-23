Более 80% столичных врачей заболели COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей

"К сожалению, мы констатируем факт, что очень многие медицинские работники у нас все же переболели коронавирусной инфекцией. В Киеве это - 711 человек, причем 594 заболели при выполнении своих профессиональных обязанностей", - отметил Гелевей.

Еще 18 медиков, по его словам, сейчас остаются в лечебных учреждениях.

Гелевей напомнил, что количество инфицированных коронавирусом в столице уже превысило 7000 человек. И добавил, что в столице пока не наблюдается положительная динамика в преодолении пандемии, ведь ежедневно растет количество активных больных.

"Каждый день у нас идет рост активных больных. Если у нас на начало месяца было менее 3 тысяч, то сегодня количество активных больных доходит до 4500. Очень хотелось бы, чтобы этот показатель начал падать, чтобы мы прошли хотя бы, так называемую, первую волну. Но наш город и вся Украина пока на первой волне. И нам о второй волне нечего говорить, потому что у нас не было положительной динамики - не было падения количества активных больных, как есть в большинстве стран Европы", - сказал Гелевей.

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Как писал УНН, в Украине показатели ИФА-тестирования медицинских работников сегодня очень низкие, особенно в регионах. Хотя обязательность такого мероприятия для обеспечения безопасности врачей и пациентов предусмотрена соответствующим приказом Минздрава.

Так, ведущий инфекционист Михаил Фаворов отмечает, что тестирование медиков нужно проводить раз в месяц, выявлять таким образом оперативно заболевших. Также, ИФА-диагностика поможет правильно распределять врачей на работу с "ковид"-пациентами, аргументирует эксперт.

"Те, которые" негативные"- отправьте их в травму (травматологию - ред.) ... Туда, где нет "ковида", и продолжайте их тестировать и переводить туда. Таким образом, у вас будут, как говорится, спецбригады, которые будут работать в любых условиях. Ведь что будет? Они снова умирать начнут (врачи). Уже все забыли, что врачи умирают!" - пояснил он.