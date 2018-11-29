Понад 70% американців регулярно купують алкогольні напої
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У 2018 році 71% американців регулярно купували алкогольні напої. Про це свідчать дані Statista, передає УНН.
При цьому, серед чоловіків-американців цей показник - 41%, серед жінок - 30%.
Також статистика свідчить про те, що улюбленим алкогольним напоєм американців є вино.
"У 2018 році 68% американців з річним доходом понад 250 тис. дол. регулярно купували вино", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як писав УНН, у Києві більше 30 магазинів продавали алкоголь дітям.
Також нагадаємо, один з вітчизняних виробників алкоголю заявив про спробу третіх осіб передати його горілчані бренди львівському заводу "Гетьман".