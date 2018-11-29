Свыше 70% американцев регулярно покупают алкогольные напитки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В 2018 году 71% американцев регулярно покупали алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Statista, передает УНН.
При этом, среди мужчин-американцев этот показатель - 41%, среди женщин - 30%.
Также статистика свидетельствует о том, что любимым алкогольным напитком американцев является вино.
"В 2018 году 68% американцев с годовым доходом свыше 250 тыс. долл. регулярно покупали вино", - говорится в сообщении.
Напомним, как писал УНН, в Киеве более 30 магазинов продавали алкоголь детям.
Также напомним, один из отечественных производителей алкоголя заявил о попытке третьих лиц передать его водочные бренды львовскому заводу "Гетьман".