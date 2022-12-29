Понад 500 тис. українських учнів перебувають за кордоном - МОН

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«За межами України у країнах ЄС та по світу перебуває приблизно 516 тисяч дітей шкільного віку. Цей показник коливався під 620 тисяч. Ми радіємо тому, що вже більше 100 тисяч дітей повернулися до України, до української національної освітньої системи», - заявив він.

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За його словами, на тимчасово окупованих територіях наразі перебуває приблизно 95 тисяч учнів.

Також Вітренко зазначив, що понад 2600 будівель закладів освіти пошкоджено, повністю зруйновано – 406. Наразі на підконтрольній Україні території працює 12 903 школи. Лише в режимі онлайн у нас працює 4967 шкіл, а у змішаному та традиційному форматі, тобто офлайн, 8205 шкіл.