Более 500 тыс. украинских учеников находятся за границей - МОН

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«За пределами Украины в странах ЕС и мира находится примерно 516 тысяч детей школьного возраста. Этот показатель колебался около 620 тысяч. Мы радуемся тому, что уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину, к украинской национальной образовательной системе», - заявил он.

Детали

По его словам, на временно оккупированных территориях находится около 95 тысяч учеников.

Также Витренко отметил, что более 2600 зданий учебных заведений повреждены, полностью разрушены – 406. В настоящее время на подконтрольной Украине территории работает 12 903 школы. Только в режиме онлайн у нас работает 4967 школ, а в смешанном и традиционном формате, то есть оффлайн, 8205 школ.