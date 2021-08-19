Понад 60% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування

Деталі

За результатами опитування, 32% українців хотіли б працювати за межами України, 65% - не хочуть. Найбільше охочих поїхати на заробітки за кордон серед наймолодших – 54%, а найменше серед людей віком від 61 року – 18%.

На Донбасі охочих виїхати на роботу за кордон удвічі менше, ніж у західних областях: 20-23% проти 40%.

Серед основних причин, чому люди хочуть працювати за кордоном, є: вища зарплата (71%) та кращі умови життя (57%). Ще по 20% обрали кращі умови праці й можливості самореалізації. Для покоління незалежної України можливість самореалізації важливіша, ніж для представників старших вікових груп.

Додамо

Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" до 30-річчя незалежності України. Мета – вивчити особливості мислення та стилю життя українців, їхній ціннісний світ, мотивацію, оцінювання самих себе та України.

Дослідження проводили з 20 липня до 9 серпня 2021 року серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше ніж 1,0%, по області – не більше ніж 4%.

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