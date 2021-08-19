Понад 60% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Більше ніж половина українців не хоче виїжджати на заробітки за кордон. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.
Деталі
За результатами опитування, 32% українців хотіли б працювати за межами України, 65% - не хочуть. Найбільше охочих поїхати на заробітки за кордон серед наймолодших – 54%, а найменше серед людей віком від 61 року – 18%.
На Донбасі охочих виїхати на роботу за кордон удвічі менше, ніж у західних областях: 20-23% проти 40%.
Серед основних причин, чому люди хочуть працювати за кордоном, є: вища зарплата (71%) та кращі умови життя (57%). Ще по 20% обрали кращі умови праці й можливості самореалізації. Для покоління незалежної України можливість самореалізації важливіша, ніж для представників старших вікових груп.
Додамо
Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" до 30-річчя незалежності України. Мета – вивчити особливості мислення та стилю життя українців, їхній ціннісний світ, мотивацію, оцінювання самих себе та України.
Дослідження проводили з 20 липня до 9 серпня 2021 року серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше ніж 1,0%, по області – не більше ніж 4%.
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