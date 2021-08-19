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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Актуальное
Более 60% украинцев не хотят работать за границей – опрос

Более 60% украинцев не хотят работать за границей – опрос

Киев  •  УНН

 • 16216 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Больше половины украинцев не хочет виезжать на заработки за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает УНН.

Детали

По результатам опроса, 32% украинцев хотели бы работать за пределами Украины, 65% - не хотят. Больше всего желающих поехать на заработки за границу среди молодежи - 54%, а меньше всего среди людей страше 61 года – 18%.

На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях: 20-23% против 40%.

Среди основных причин, почему люди хотят работать за границей, являются: выше зарплата (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Для поколения независимой Украины возможность самореализации важнее, чем для представителей старших возрастных групп.

Добавим

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" к 30-летию независимости Украины. Цель - изучить особенности мышления и стиля жизни украинцев, их ценностный мир, мотивацию, оценку самих себя и Украины.

Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа 2021 года среди населения Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине - не более 1,0%, по области - не более 4%.

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