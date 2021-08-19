Более 60% украинцев не хотят работать за границей – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Больше половины украинцев не хочет виезжать на заработки за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает УНН.
Детали
По результатам опроса, 32% украинцев хотели бы работать за пределами Украины, 65% - не хотят. Больше всего желающих поехать на заработки за границу среди молодежи - 54%, а меньше всего среди людей страше 61 года – 18%.
На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях: 20-23% против 40%.
Среди основных причин, почему люди хотят работать за границей, являются: выше зарплата (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Для поколения независимой Украины возможность самореализации важнее, чем для представителей старших возрастных групп.
Добавим
Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" к 30-летию независимости Украины. Цель - изучить особенности мышления и стиля жизни украинцев, их ценностный мир, мотивацию, оценку самих себя и Украины.
Исследование проводилось с 20 июля по 9 августа 2021 года среди населения Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине - не более 1,0%, по области - не более 4%.
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