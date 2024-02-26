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Понад 500 лінгвістичних експертиз за фактами російської агресії було проведено минулого року - КНДІСЕ

Київ • УНН

 • 186586 перегляди

Понад 500 лінгвістичних експертиз за фактами російської агресії було проведено минулого року - КНДІСЕ

Понад 500 лінгвістичних експертиз за фактами російської агресії було проведено минулого року - КНДІСЕ

Протягом 2023 року фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели більше ніж 500 лінгвістичних досліджень за фактами російської агресії. Значна частина цих експертиз стосувалася глорифікації російських воєнних злочинів. Про важливість та особливості проведення лінгвістичних експертиз щодо глорифікації експерти КНДІСЕ розповіли в коментарі УНН.

Деталі

"Слово глорифікація, відповідно до українських і російських лексикографічних джерел, утворює такий синонімічний ряд: вихваляння, звеличення, славлення, прославлення. Криміналізація дії, позначеної терміном "глорифікація", відбулася в березні 2022 року, вона закріплена у ст. 436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Такі факти досліджуються в рамках судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи", - пояснюють експерти.

Додають, що ворог, починаючи з 2014 року, атакує Україну в інформаційному просторі, і одним з інструментів маніпуляцій використовує саме глорифікацію.

За словами експертів, досить часто приклади глорифікації російських військових, а також виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України й окупації частини території нашої держави, спостерігаються в соціальних мережах.

Зокрема, ворог діє з метою нав’язування аудиторії негативного ставлення до України, чинної української влади, ЗСУ, українців, які відстоюють незалежність і державність своєї країни і так далі Натомість щодо рф відбуваються спроби формування позитивного чи нейтрального ставлення як до "героя" і "визволителя від окупації і нацизму" та "жертви обставин", яку змусили до агресії і безпідставно звинувачують у людських жертвах і руйнуваннях мирних українських міст.

"Наприклад, здійснюється розгорнутий опис вчинку учасника збройної агресії рф проти України з підтекстом героїзму: "Когда разрушают твои дома, убивают женщин и детей, у мужчины один выход, взять в руки оружие и встать на защиту своего народа. Жили как воины, ушли непобежденными защищая родную землю от Украинских фашистов". У пропагандистських текстах часто застосовується деталізований опис псевподвигів російських військовослужбовців: "уничтожил три БМП и более 20 укронацистов…", "подорвал себя и окруживших его украинских националистов. Ценой собственной жизни спас своих товарищей, которые благодаря его подвигу смогли выйти из окружения". Крім того, використовуються негативні характеристики українського суспільства, українських захисників і захисниць і навпаки актуалізація значення "захисник" для загарбників: "Давайте поддержим наших ребят, которые сейчас творят историю, защищая мирное население Донбасса и Украины от нацистов", - наводять конкретні приклади глорифікації експерти.

Зазначають, що ворог активізував свою пропаганду на території України.

"Ми бачимо певну тенденцію до збільшення кількості подібних досліджень. За 2023 рік за фактом збройної агресії росії проти України та дотичного контексту було проведено понад пів тисячі лінгвістичних експертиз. Інформація про виявлені факти глорифікації російських військових надходить із різних регіонів України. Імовірно, це свідчить про активізацію відповідної пропагандистської роботи з боку рф, тому кожен повинен бути обізнаним та свідомим, ефективно протидіяти інформаційній війні на особистому рівні", - підсумовують фахівці КНДІСЕ.

У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін22.12.23, 12:17 • 420394 перегляди

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