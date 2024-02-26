Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ.

В течение 2023 года специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели более 500 лингвистических исследований по фактам российской агрессии. Значительная часть этих экспертиз касалась глорификации российских военных преступлений. О важности и особенностях проведения лингвистических экспертиз по глорификации эксперты КНИИСЭ рассказали в комментарии УНН.

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"Слово глорификация, согласно украинским и российским лексикографическим источникам, образует такой синонимический ряд: восхваление, возвеличивание, славление, прославление. Криминализация действия, обозначенного термином "глорификация", произошла в марте 2022 года, она закреплена в ст. 436-2 УКУ "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Такие факты исследуются в рамках судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы", - объясняют эксперты.

Добавляют, что враг, начиная с 2014 года, атакует Украину в информационном пространстве, и одним из инструментов манипуляций использует именно глорификацию.

По словам экспертов, довольно часто примеры глорификации российских военных, а также оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины и оккупации части территории нашего государства, наблюдаются в социальных сетях.

В частности, враг действует с целью навязывания аудитории негативного отношения к Украине, действующей украинской власти, ВСУ, украинцам, которые отстаивают независимость и государственность своей страны и так далее. При этом в отношении рф происходят попытки формирования положительного или нейтрального отношения как к "герою" и "освободителю от оккупации и нацизма" и "жертве обстоятельств", которую вынудили к агрессии и безосновательно обвиняют в человеческих жертвах и разрушениях мирных украинских городов.

"Например, осуществляется развернутое описание поступка участника вооруженной агрессии рф против Украины с подтекстом героизма: "Когда разрушают твои дома, убивают женщин и детей, у мужчины один выход, взять в руки оружие и встать на защиту своего народа. Жили как воины, ушли непобежденными защищая родную землю от Украинских фашистов". В пропагандистских текстах часто применяется детализированное описание псевдоподвигов российских военнослужащих: "уничтожил три БМП и более 20 укронацистов...", "подорвал себя и окруживших его украинских националистов. Ценой собственной жизни спас своих товарищей, которые благодаря его подвигу смогли выйти из окружения". Кроме того, используются негативные характеристики украинского общества, украинских защитников и защитниц и наоборот актуализация значения "защитник" для захватчиков: "Давайте поддержим наших ребят, которые сейчас творят историю, защищая мирное население Донбасса и Украины от нацистов", - приводят конкретные примеры глорификации эксперты.

Отмечают, что враг активизировал свою пропаганду на территории Украины.

"Мы видим определенную тенденцию к увеличению количества подобных исследований. За 2023 год по факту вооруженной агрессии россии против Украины и касательного контекста было проведено более полутысячи лингвистических экспертиз. Информация о выявленных фактах глорификации российских военных поступает из разных регионов Украины. Вероятно, это свидетельствует об активизации соответствующей пропагандистской работы со стороны рф, поэтому каждый должен быть осведомленным и сознательным, эффективно противодействовать информационной войне на личном уровне", - заключают специалисты КНИИСЭ.

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин