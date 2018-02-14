Понад 3 тисячі українців загинули в Афгані на догоду імперським амбіціям СРСР – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Майже кожен четвертий серед загиблих в Афганістані був українцем. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з ветеранами Афганістану, передає кореспондент УНН.
“Понад 100 разів за останні 50 років в різних кутках планети спалахували війни, військові конфлікти різного ступеня інтенсивності. У більшості з них брали участь українці, і на догоду імперським амбіціям колишнього СРСР наші земляки-українці втрачали життя, здоров’я. Усвідомлення цього наприкінці 80-х стало одним із потужних каталізаторів руху за відновлення української незалежності”, — зазначив він.
За словами президента, близько 160 тисяч українців "пройшли пекло" військових дій в Афганістані.
“Майже кожен четвертий серед загиблих — наш земляк, — понад 3300 осіб. Пам’ять про події тих років, безповоротні втрати, „афганські поховання“ в містах і селах назавжди залишаться в наших серця”, — підкреслив Порошенко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко зазначив, що Росія може в будь-який момент спробувати загострити ситуацію в Україні.