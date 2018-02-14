Более 3 тыс. украинцев погибли в Афгане в угоду имперским амбициям СССР - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Почти каждый четвертый среди погибших в Афганистане был украинцев. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с ветеранами Афганистана, передает корреспондент УНН.
"Более 100 раз за последние 50 лет в разных уголках планеты вспыхивали войны, военные конфликты различной степени интенсивности. В большинстве из них участвовали украинцы, и в угоду имперским амбициям бывшего СССР наши земляки-украинцы теряли жизнь, здоровье. Осознание этого в конце 80-х стал одним из мощных катализаторов движения за восстановление украинской независимости", - отметил он.
По словам президента, около 160 тысяч украинцев "прошли ад" военных действий в Афганистане.
"Почти каждый четвертый среди погибших - наш земляк - более 3300 человек. Память о событиях тех лет, безвозвратные потери, "афганские захоронения" в городах и селах навсегда останутся в наших сердцах", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, П.Порошенко отметил, что Россия может в любой момент попробовать обострить ситуацию в Украине.