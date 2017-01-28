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Понад 25 мінометних мін випустили бойовики у бік українських військових поблизу Попасної

Понад 25 мінометних мін випустили бойовики у бік українських військових поблизу Попасної

Київ • УНН

 • 7721 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Минулої доби бойовики в районі Попасної випустили по позиціях українських військових понад 25 мінометних мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Луганський напрямок. Вчора тут було значно спокійніше, ніж минулої доби, однак окупанти продовжують обстрілювати наші позиції, зокрема у Попаснянському районі та в районі Бахмутської траси. Втім, при цьому майже не використовують важке озброєння. Виключенням була ділянка фронту поблизу Попасної, де вчора пообідді противник випустив 25 мінометних снарядів”, — сказав О.Мотузяник.

Також він зазначив, що на а сході луганського напрямку, а саме у Станиці Луганській, вчора відбулася одна ворожа провокація із застосуванням гранатометів.

“Таким чином всього на луганському напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, чотири з них були мінометними”, — додав О.Мотузяник.

Нагадаємо, за добу з 26 на 27 січня, бойовики 60 разів обстріляли сили АТО.

Як повідомляв УНН, троє українських бійців отримали поранення в зоні АТО минулої доби, загиблих немає.

Українські Національні Новини

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