Понад 25 мінометних мін випустили бойовики у бік українських військових поблизу Попасної
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Минулої доби бойовики в районі Попасної випустили по позиціях українських військових понад 25 мінометних мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Луганський напрямок. Вчора тут було значно спокійніше, ніж минулої доби, однак окупанти продовжують обстрілювати наші позиції, зокрема у Попаснянському районі та в районі Бахмутської траси. Втім, при цьому майже не використовують важке озброєння. Виключенням була ділянка фронту поблизу Попасної, де вчора пообідді противник випустив 25 мінометних снарядів”, — сказав О.Мотузяник.
Також він зазначив, що на а сході луганського напрямку, а саме у Станиці Луганській, вчора відбулася одна ворожа провокація із застосуванням гранатометів.
“Таким чином всього на луганському напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, чотири з них були мінометними”, — додав О.Мотузяник.
Нагадаємо, за добу з 26 на 27 січня, бойовики 60 разів обстріляли сили АТО.
Як повідомляв УНН, троє українських бійців отримали поранення в зоні АТО минулої доби, загиблих немає.