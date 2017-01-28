Более 25 минометных мин выпустили боевики в сторону украинских военных вблизи Попасной
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За минувшие сутки боевики в районе Попасной выпустили по позициям украинских военных более 25 минометных мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Луганское направление. Вчера здесь было гораздо спокойнее, чем днем раньше, однако оккупанты продолжают обстреливать наши позиции, в частности в Попаснянском районе и в районе Бахмутской трассы. Впрочем, при этом почти не используют тяжелое вооружение. Исключением был участок фронта вблизи Попасной, где вчера противник выпустил 25 минометных снарядов", - сказал А.Мотузяник.
Также он отметил, что на востоке луганского направления, а именно в Станице Луганской, вчера состоялась одна вражеская провокация с применением гранатометов.
"Таким образом всего на луганском направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, четыре из них были минометными", - добавил А.Мотузяник.
Напомним, за сутки с 26 на 27 января, боевики 60 раз обстреляли силы АТО.
Как сообщал УНН, трое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки, погибших нет.