Понад 200 людей загинули внаслідок повеней в Афганістані - ООН

ukenru
14:28 • 83759 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 81035 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 90435 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 87645 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 98669 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 98463 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 124205 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 140696 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142241 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 281628 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.9 м/с
46 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 78377 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 70137 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 80809 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 73653 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 68821 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 83742 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 281622 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 384583 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 397777 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 311308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 31990 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 31414 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 71975 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 87536 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 97990 перегляди
Актуальне
Понад 200 людей загинули внаслідок повеней в Афганістані - ООН

Понад 200 людей загинули внаслідок повеней в Афганістані - ООН

Київ • УНН

 • 24266 перегляди

Понад 200 людей загинули, тисячі будинків зруйновано або пошкоджено в Афганістані внаслідок раптових повеней, спричинених проливними дощами в п'ятницю.

Раптові повені, що обрушилися на північ Афганістану, забрали життя понад 200 осіб в одній провінції, повідомила Організація Об'єднаних Націй у суботу, пише УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Понад 200 людей загинули і тисячі будинків було зруйновано або пошкоджено в провінції Баглан, коли проливні дощі в п'ятницю спричинили масштабну повінь, повідомила AFP Міжнародна організація з міграції ООН.

Лише в районі Баглані-Джадід було пошкоджено або зруйновано до 1500 будинків і "понад 100 людей загинули", повідомив керівник МОМ із реагування на надзвичайні ситуації з посиланням на дані Національного управління з боротьби зі стихійними лихами Афганістану.

Представники уряду Талібану заявили, що станом на вечір п'ятниці загинуло 62 людини.

Прессекретар Забіхулла Муджахід заявив, що "сотні наших співгромадян стали жертвами цих катастрофічних повеней" у заяві на X (раніше Twitter) у суботу, не уточнивши кількість загиблих і поранених, хоча він повідомив агентству AFP, що загинули десятки людей.

У багатьох провінціях Афганістану сталася раптова повінь, а влада північної провінції Тахар повідомила про 20 загиблих у суботу.

За словами офіційних осіб, дощі в п'ятницю також завдали серйозної шкоди північно-східній провінції Бадахшан, центральній провінції Гор і західному Герату.

За даними міністерства оборони, у постраждалі райони було направлено співробітників служби екстреної допомоги, які поспішали врятувати поранених і людей, що опинилися в пастці.

Доповнення

Афганістан, де була відносно суха зима, що ускладнювало поглинання опадів ґрунтом, дуже вразливий до зміни клімату.

Країна, спустошена чотирма десятиліттями війни, є однією з найбідніших у світі і, на думку вчених, однією з найгірше підготовлених до наслідків глобального потепління.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40