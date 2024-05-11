Понад 200 людей загинули внаслідок повеней в Афганістані - ООН
Київ • УНН
Понад 200 людей загинули, тисячі будинків зруйновано або пошкоджено в Афганістані внаслідок раптових повеней, спричинених проливними дощами в п'ятницю.
Раптові повені, що обрушилися на північ Афганістану, забрали життя понад 200 осіб в одній провінції, повідомила Організація Об'єднаних Націй у суботу, пише УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Понад 200 людей загинули і тисячі будинків було зруйновано або пошкоджено в провінції Баглан, коли проливні дощі в п'ятницю спричинили масштабну повінь, повідомила AFP Міжнародна організація з міграції ООН.
Лише в районі Баглані-Джадід було пошкоджено або зруйновано до 1500 будинків і "понад 100 людей загинули", повідомив керівник МОМ із реагування на надзвичайні ситуації з посиланням на дані Національного управління з боротьби зі стихійними лихами Афганістану.
Представники уряду Талібану заявили, що станом на вечір п'ятниці загинуло 62 людини.
Прессекретар Забіхулла Муджахід заявив, що "сотні наших співгромадян стали жертвами цих катастрофічних повеней" у заяві на X (раніше Twitter) у суботу, не уточнивши кількість загиблих і поранених, хоча він повідомив агентству AFP, що загинули десятки людей.
У багатьох провінціях Афганістану сталася раптова повінь, а влада північної провінції Тахар повідомила про 20 загиблих у суботу.
За словами офіційних осіб, дощі в п'ятницю також завдали серйозної шкоди північно-східній провінції Бадахшан, центральній провінції Гор і західному Герату.
За даними міністерства оборони, у постраждалі райони було направлено співробітників служби екстреної допомоги, які поспішали врятувати поранених і людей, що опинилися в пастці.
Доповнення
Афганістан, де була відносно суха зима, що ускладнювало поглинання опадів ґрунтом, дуже вразливий до зміни клімату.
Країна, спустошена чотирма десятиліттями війни, є однією з найбідніших у світі і, на думку вчених, однією з найгірше підготовлених до наслідків глобального потепління.