Более 200 человек погибли в результате наводнений в Афганистане - ООН

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  131229 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  150443 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  158019 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  146473 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149244 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129932 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132794 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121997 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168042 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150786 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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10 мая 2024, 07:39  •  153137 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  170998 просмотра
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9 мая 2024, 10:03  •  185173 просмотра

Более 200 человек погибли в результате наводнений в Афганистане - ООН

Более 200 человек погибли, тысячи домов разрушены или повреждены в Афганистане в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в пятницу.

Новости Мира •   •  3971 просмотра
Более 200 человек погибли в результате наводнений в Афганистане - ООН

Российский авиаудар убил мужчину и ранил женщину в Херсонской области: показали последствия

В результате удара российского КАБ по частному дому в Тягинцах Бериславского района Херсонской области погиб мужчина и была ранена женщина.

Война •   •  5860 просмотра
Российский авиаудар убил мужчину и ранил женщину в Херсонской области: показали последствия

По Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов вражеских баллистических ракет.

Война •   •  11055 просмотра
По Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

"Ситуация, к сожалению, не меняется, ситуация сложная" - военная администрация об обстановке на Купянщине

Ситуация в Купянском районе остается сложной, но контролируемая Силами обороны, а критически важные объекты инфраструктуры, такие как водо- и электроснабжение, работают нормально, несмотря на постоянные российские штурмовые действия и обстрелы.

Война •   •  11283 просмотра
"Ситуация, к сожалению, не меняется, ситуация сложная" - военная администрация об обстановке на Купянщине

Израиль призвал к новой эвакуации в Рафахе на юге Газы на фоне подготовки к расширению операций

Израиль приказал провести новую эвакуацию в Рафахе, готовясь расширить военную операцию против боевиков ХАМАС в городе на юге Газы, что привело к эскалации боевых действий и вынудило более 110 000 человек бежать на север.

Новости Мира •   •  10498 просмотра
Израиль призвал к новой эвакуации в Рафахе на юге Газы на фоне подготовки к расширению операций

ГУР определило, кто обстреливает Украину "кинжалами": обнародовало список

Украинская разведка идентифицировала 29 российских военнослужащих, в том числе 7 офицеров, из 44-го авиационного полка, ответственных за обстрел Украины ракетами "кинжал".

Война •   •  15750 просмотра
ГУР определило, кто обстреливает Украину "кинжалами": обнародовало список

Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, промышленность ограничивали до утра - Минэнерго

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры и обстрелов Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, а более 1000 потребителей в Харьковской области были отключены от газоснабжения.

Война •   •  15011 просмотра
Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, промышленность ограничивали до утра - Минэнерго

Зеленский: "Должны сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу"

Президент Зеленский поблагодарил украинские подразделения, которые уничтожают российских оккупантов, заявив о необходимости срыва наступательных операций россии и возвращения инициативы.

Война •   •  15683 просмотра
Зеленский: "Должны сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу"

Центр страткома: кремль пытается дискредитировать Украину на Евровидении

кремль использует бот-атаки, обвинения в "сливе" средств и намеренные фейки, связанные с нацизмом, чтобы попытаться дискредитировать Украину на Евровидении и не допустить ее победы.

Война •   •  13773 просмотра
Центр страткома: кремль пытается дискредитировать Украину на Евровидении

СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая

Служба безопасности Украины предотвратила теракты в Киеве 9 мая, которые планировало российское ГРУ.

Война •   •  13039 просмотра
СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая