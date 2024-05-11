Более 200 человек погибли в результате наводнений в Афганистане - ООН

Внезапные наводнения, обрушившиеся на север Афганистана, унесли жизни более 200 человек в одной провинции, сообщила Организация Объединенных Наций в субботу., пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Более 200 человек погибли и тысячи домов были разрушены или повреждены в провинции Баглан, когда проливные дожди в пятницу вызвали масштабное наводнение, сообщила AFP Международная организация по миграции ООН.

Только в районе Баглани-Джадид было повреждено или разрушено до 1500 домов и "более 100 человек погибли", сообщил руководитель МОМ по реагированию на чрезвычайные ситуации со ссылкой на данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана.

Представители правительства Талибана заявили, что по состоянию на вечер пятницы погибло 62 человека.

Пресс-секретарь Забихулла Муджахид заявил, что "сотни наших сограждан стали жертвами этих катастрофических наводнений" в заявлении на X (ранее Twitter) в субботу, не уточнив количество погибших и раненых, хотя он сообщил агентству AFP, что погибли десятки человек.

Во многих провинциях Афганистана произошло внезапное наводнение, а власти северной провинции Тахар сообщили о 20 погибших в субботу.

По словам официальных лиц, дожди в пятницу также нанесли серьезный ущерб северо-восточной провинции Бадахшан, центральной провинции Гор и западному Герату.

По данным министерства обороны, в пострадавшие районы были направлены сотрудники службы экстренной помощи, которые спешили спасти раненых и оказавшихся в ловушке людей.

Дополнение

Афганистан, где была относительно сухая зима, что затрудняло поглощение осадков почвой, очень уязвим к изменению климата.

Страна, опустошенная четырьмя десятилетиями войны, является одной из беднейших в мире и, по мнению ученых, одной из худших подготовленных к последствиям глобального потепления.