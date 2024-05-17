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Понад 1000 людей евакуйовано за три дні з Білопілля і Ворожби у прикордонні Сумщини

Понад 1000 людей евакуйовано за три дні з Білопілля і Ворожби у прикордонні Сумщини

Київ • УНН

 • 49017 перегляди

За три дні з обстріляних населених пунктів Білопілля та Ворожба Сумської області було евакуйовано понад 1000 осіб, у тому числі 200 дітей.

Минулої доби ворог обстріляв 24 населених пунктів на Сумщині. З двох населених пунктів - Білопілля і Ворожба - евакуювали за три дні понад 1 тис. людей, з яких близько 200 діти. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Продовжуються системні обстріли. За цю добу було 24 населених пункти обстріляно. Це 11 територіальних громад. Фактично, ця ситуація повторюється кожного дня і кожної ночі. Загиблих і поранених не було. Для того, щоб менше страждало людей, ухвалено рішення щодо евакуації 10-кілометрової зони з населених пунктів Білопілля і Ворожба. За ці три дня більше ніж 1000 людей були евакуйовані, близько 200 дітей розміщені у підготовлених будинках. Бажаючим виїхати в інші регіони надається така можливість. Нам допомагають і Полтава, і Київ, і західні регіони", - сказав Артюх.

Він додав, що ще близько 6 тис. людей планується евакуювати з цих двох населених пунктів.

"Сьогодні вже сплановані заходи, техніка, супроводження. Тобто працює вся система евакуювання. Це і ДСНС, і Національна поліція. Здійснюються заходи захисту з боку Збройних сил", - додав Артюх.

Також він зазначив, що, на жаль, є випадки, коли люди не хочуть виїжджати.

Окрім того, очільник ОВА розповів, що на Сумщині побудовано рубежі оборони.

"Займаються цими рубежами і ЗСУ, і Державна служба транспорту, військові адміністрації. Нам допомагають Тернопільська та Львівська адміністрації. Ми зараз знаходимося на завершальному етапі, і надані відповідні вказівки Офісу Президенту щодо пріоритетності надання відповідних матеріально-технічних засобів, щоб у найкоротший терміни ми закінчили цей дуже важливий для нас проєкт", - додав голова ОВА.

Нагадаємо

16 травня окупанти здійснили 32 обстріли Сумської області - було зафіксовано 166 вибухів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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