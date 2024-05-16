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рф 32 рази обстріляла прикордонні райони Сумщини, спричинивши 166 вибухів

рф 32 рази обстріляла прикордонні райони Сумщини, спричинивши 166 вибухів

Київ • УНН

 • 26587 перегляди

Ворожі сили 32 рази обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, що призвело до 166 вибухів у багатьох населених пунктах.

У межах дня окупанти здійснили 32 обстріли Сумщини. Відтак, було зафіксовано 166 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ворожі війська здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, внаслідок чого зафіксовано 166 вибухів. Під обстріли потрапили Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Ситуація у громадах:

Білопільська: зазнала обстрілів з АГС (11 вибухів), мінометів (6 вибухів), артилерії (10 вибухів), атаки дроном типу "FPV" (1 вибух) та скидання з безпілотного літального апарата (БпЛА) двох боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи).

Есманьська: постраждала від мінометних обстрілів (6 вибухів) та стрілецького озброєння.

Новослобідська: зазнала обстрілу зі ствольної артилерії (10 вибухів). Також на територію громади було скинуто 15 мін.

Шалигинська: зазнала обстрілу зі стрілецького озброєння та атаки FPV-дронами-камікадзе (3 вибухи).

Середино-Будська: була обстріляна зі ствольної артилерії (19 вибухів) та мінометів (8 вибухів), а також зазнала атаки FPV-дроном-камікадзе (3 вибухи).

Великописарівська: піддалася обстрілам зі ствольної артилерії (30 вибухів) та мінометів (15 вибухів), а також скиданню двох вибухових пристроїв типу ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Краснопільська: зазнала мінометного обстрілу (1 вибух).

Дружбівська: постраждала від артилерійського обстрілу (2 вибухи) та обстрілу з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) (6 вибухів).

Зноб-Новгородська: зазнала обстрілу зі ствольної артилерії (10 вибухів).

Глухівська: на її територію було скинуто 6 мін.

росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини: з ночі ще 36 вибухів16.05.24, 09:26 • 22719 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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