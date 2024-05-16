росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини: з ночі ще 36 вибухів
Київ • УНН
Росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 36 вибухів.
Російські війська з ночі 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 36 вибухів, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.
Деталі
"Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська громади:
- Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Миропільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
У Сумській області внаслідок російських обстрілів 1 загиблий, 1 поранений15.05.24, 23:00 • 67509 переглядiв