росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини: з ночі ще 36 вибухів

Російські війська з ночі 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 36 вибухів, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.

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"Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська громади:

Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Миропільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

У Сумській області внаслідок російських обстрілів 1 загиблий, 1 поранений