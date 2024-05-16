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росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини: з ночі ще 36 вибухів

росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини: з ночі ще 36 вибухів

Київ • УНН

 • 22719 перегляди

Росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 36 вибухів.

Російські війська з ночі 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 36 вибухів, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська громади:

  • Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів). 
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи). 
  • Миропільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

У Сумській області внаслідок російських обстрілів 1 загиблий, 1 поранений15.05.24, 23:00 • 67509 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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