рф 32 раза обстреляла приграничные районы Сумщины, вызвав 166 взрывов

В пределах дня оккупанты совершили 32 обстрела Сумщины. Следовательно, было зафиксировано 166 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня вражеские войска совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего зафиксировано 166 взрывов. Под обстрелы попали Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Ситуация в общинах:

Белопольская: подверглась обстрелам из АГС (11 взрывов), минометов (6 взрывов), артиллерии (10 взрывов), атаки дроном типа "FPV" (1 взрыв) и сброса с беспилотного летательного аппарата (БпЛА) двух боеприпасов типа ВОГ (2 взрыва).

Эсманьская: пострадала от минометных обстрелов (6 взрывов) и стрелкового вооружения.

Новослободская: подверглась обстрелу из ствольной артиллерии (10 взрывов). Также на территорию громады было сброшено 15 мин.

Шалигинская: подверглась обстрелу из стрелкового вооружения и атаке FPV-дронами-камикадзе (3 взрыва).

Середино-Будская: была обстреляна из ствольной артиллерии (19 взрывов) и минометов (8 взрывов), а также подверглась атаке FPV-дроном-камикадзе (3 взрыва).

Великописаревская: подверглась обстрелам из ствольной артиллерии (30 взрывов) и минометов (15 взрывов), а также сбросу двух взрывных устройств типа ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Краснопольская: подверглась минометному обстрелу (1 взрыв).

Дружбовская: пострадала от артиллерийского обстрела (2 взрыва) и обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) (6 взрывов).

Зноб-Новгородская: подверглась обстрелу из ствольной артиллерии (10 взрывов).

Глуховская: на ее территорию было сброшено 6 мин.

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