Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области

За прошедшие сутки враг обстрелял 24 населенных пункта в Сумской области. Из двух населенных пунктов - Белополье и Ворожба - эвакуировали за три дня более 1 тыс. человек, из которых около 200 дети. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Продолжаются системные обстрелы. За эти сутки было 24 населенных пункта обстреляно. Это 11 территориальных громад. Фактически, эта ситуация повторяется каждый день и каждую ночь. Погибших и раненых не было. Для того, чтобы меньше страдало людей, принято решение об эвакуации 10-километровой зоны из населенных пунктов Белополье и Ворожба. За эти три дня более 1000 человек были эвакуированы, около 200 детей размещены в подготовленных домах. Желающим выехать в другие регионы предоставляется такая возможность. Нам помогают и Полтава, и Киев, и западные регионы", - сказал Артюх.

Он добавил, что еще около 6 тыс. человек планируется эвакуировать из этих двух населенных пунктов.

"Сегодня уже спланированы мероприятия, техника, сопровождение. То есть работает вся система эвакуации. Это и ГСЧС, и Национальная полиция. Осуществляются меры защиты со стороны Вооруженных сил", - добавил Артюх.

Также он отметил, что, к сожалению, есть случаи, когда люди не хотят выезжать.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что в Сумской области построены рубежы обороны.

"Занимаются этими рубежами и ВСУ, и Государственная служба транспорта, военные администрации. Нам помогают Тернопольская и Львовская администрации. Мы сейчас находимся на завершающем этапе, и предоставлены соответствующие указания Офису Президента о приоритетности предоставления соответствующих материально-технических средств, чтобы в кратчайшие сроки мы закончили этот очень важный для нас проект", - добавил глава ОВА.

Напомним

16 мая оккупанты совершили 32 обстрела Сумской области - было зафиксировано 166 взрывов.