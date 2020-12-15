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Помпео закликав Туреччину позбавитись російської зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вашингтон закликає Туреччину негайно в координації з США вирішити “проблему С-400”. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, коментуючи введення санкцій проти Туреччини в зв’язку з придбанням російських ЗРК С-400, пише Anadolu, передає УНН.

Помпео закликав Туреччину позбавитись російської зброї

“Туреччина цінний партнер і важливий партнер в регіональній безпеці для США, і ми хотіли б продовжити нашу многодесятілетнюю історію продуктивної співпраці в оборонному секторі, видаливши перешкоду у вигляді С-400 в розпорядженні Туреччини якомога швидше”, — заявив Помпео.

За його словами, санкції США, введені відповідно до пункту 231 закону CAATSA проти Управління оборонної промисловості Туреччини, включають заборону на всі американські експортні ліцензії та дозволи секретаріату, а також заморожування активів і візи керівнику цього управління та ряду інших співробітників з його секретаріату.

Ведення санкцій “посилає чіткий сигнал, що США будуть в повній мірі реалізовувати пункт 231 закону CAATSA”, зазначив Помпео.

Як повідомляв УНН, 14 грудня США ввели санкції проти Туреччини через придбання російської зброї. В МЗС Туреччини у відповідь на це закликали США переглянути це “несправедливе рішення”.

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