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США ввели санкції проти Туреччини через придбання російської зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У понеділок США ввели санкції проти Туреччини через придбання систем російської наземної оборони, вони стосуються дирекції оборонної промисловості Туреччини (SSB), керівника цього органу та трьох його співробітників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

США ввели санкції проти Туреччини через придбання російської зброї

Санкції проти Туреччини включають заборону всіх експортних ліцензій США, а також заморожування активів та візові обмеження для президента SSB Ісмаїла Деміра та трьох інших співробітників організації. Вони загрожують нанести шкоду економіці Туреччини в той час, коли вона бореться з уповільненням, спричиненим коронавірусом, та двозначною інфляцією.

Анкара придбала російські комплекси С-400 “земля-повітря” в середині 2019 року і заявляє, що це не загрожує союзникам НАТО. Проте Вашингтон не погоджується і давно погрожував Туреччині санкціями, а минулого року вилучив країну з реактивної програми F-35.

Заходи США, оголошені в понеділок згідно із Законом про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA), будуть введені в дію президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні оголошення санкцій США президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що риторика засмучує його: “Від нашого союзника по НАТО, Сполучених Штатів, ми очікуємо підтримки в нашій битві проти терористичних організацій і сил, які планують захопити наш регіон, а не санкції”.

Як повідомляв УНН, Євросоюз розширив санкції проти Туреччини через буріння в Середземному морі.

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