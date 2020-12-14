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США ввели санкции против Турции из-за закупок российского оружия

Киев • УНН

 • 15134 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В понедельник США ввели санкции против Турции из-за приобретения систем российской наземной обороны, они касаются дирекции оборонной промышленности Турции (SSB), руководителя этого органа и трех его сотрудников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

США ввели санкции против Турции из-за закупок российского оружия

Санкции против Турции включают запрет всех экспортных лицензий США, а также замораживание активов и визовые ограничения для президента SSB Исмаила Демира и трех других сотрудников организации. Они угрожают нанести ущерб экономике Турции в то время, когда она борется с замедлением, вызванным коронавирусом, и двузначной инфляцией.

Анкара приобрела российские комплексы С-400 “земля-воздух” в середине 2019 года и заявляет, что это не угрожает союзникам НАТО. Однако Вашингтон не согласен и давно грозил Турции санкциями, а в прошлом году изъял страну с реактивной программы F-35.

Мероприятия США, объявленные в понедельник согласно Закону о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA), будут введены в действие президентом США Дональдом Трампом.

Накануне объявления санкций США президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что риторика огорчает его: “От нашего союзника по НАТО, США, мы ожидаем поддержки в нашей битве против террористических организаций и сил, которые планируют захватить наш регион, а не санкции”.

Как сообщал УНН, Евросоюз расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море.

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