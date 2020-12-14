Безглуздо: у МЗС Туреччини відреагували на санкції США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Звернення США до односторонніх санкцій, відмовившись від пропозиції вирішити це питання шляхом діалогу та дипломатії, є абсолютно безглуздим. Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини, передає УНН.
“Ми засуджуємо і відкидаємо рішення про введення односторонніх санкцій проти Туреччини, про яке оголосили США в контексті придбання Туреччиною систем протиповітряної оборони С-400. Умови, які змусили Туреччину придбати системи С-400, добре відомі. Сам президент Трамп у багатьох випадках визнавав, що придбання Туреччини було виправданим”, — заявили в МЗС Туреччини.
За твердженням відомства, С-400 не ставлять під загрозу системи НАТО.
“Туреччина неодноразово пропонувала вирішити це питання об’єктивно, реалістично та політично неупереджено через робочу групу за участю НАТО. Тому звернення США до односторонніх санкцій, відмовившись від нашої пропозиції вирішити це питання шляхом діалогу та дипломатії, як це личить двом союзникам, є абсолютно безглуздим”, — йдеться в заяві турецького МЗС.
Там підкреслили, що Туреччина “зробить необхідні кроки проти цього рішення”, що негативно позначиться на відносинах США.
“Туреччина ніколи не утримається від вжиття необхідних заходів для захисту національної безпеки. З таким розумінням ми закликаємо США переглянути це несправедливе рішення”, — резюмували в МЗС Туреччини.
Як повідомляв УНН, 14 грудня США ввели санкції проти Туреччини через придбання російської зброї.