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Бессмысленно: в МИД Турции отреагировали на санкции США

Киев • УНН

 • 12450 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Обращение США к односторонним санкциям, отказавшись от предложения решить этот вопрос путем диалога и дипломатии, абсолютно бессмысленно. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает УНН.

Бессмысленно: в МИД Турции отреагировали на санкции США

"Мы осуждаем и отвергаем решение о введении односторонних санкций против Турции, о котором объявили США в контексте приобретения Турцией систем противовоздушной обороны С-400. Условия, которые заставили Турцию приобрести системы С-400, хорошо известны. Сам президент Трамп во многих случаях признавал, что приобретение Турции было оправданным", - заявили в МИД Турции.

По утверждению ведомства, С-400 не ставят под угрозу систему НАТО.

"Турция неоднократно предлагала решить этот вопрос объективно, реалистично и политически беспристрастно через рабочую группу с участием НАТО. Поэтому обращение США к односторонним санкциям, отказавшись от нашего предложения решить этот вопрос путем диалога и дипломатии, как это подобает двум союзникам, абсолютно бессмысленно", - говорится в заявлении турецкого МИД.

Там подчеркнули, что Турция "предпримет необходимые шаги против этого решения", что негативно скажется на отношениях с США.

"Турция никогда не воздержится от принятия необходимых мер для защиты национальной безопасности. С таким пониманием мы призываем США пересмотреть это несправедливое решение", - резюмировали в МИД Турции.

Как сообщал УНН, 14 декабря США ввели санкции против Турции из-за приобретения российского оружия.

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