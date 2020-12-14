Бессмысленно: в МИД Турции отреагировали на санкции США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Обращение США к односторонним санкциям, отказавшись от предложения решить этот вопрос путем диалога и дипломатии, абсолютно бессмысленно. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает УНН.
"Мы осуждаем и отвергаем решение о введении односторонних санкций против Турции, о котором объявили США в контексте приобретения Турцией систем противовоздушной обороны С-400. Условия, которые заставили Турцию приобрести системы С-400, хорошо известны. Сам президент Трамп во многих случаях признавал, что приобретение Турции было оправданным", - заявили в МИД Турции.
По утверждению ведомства, С-400 не ставят под угрозу систему НАТО.
"Турция неоднократно предлагала решить этот вопрос объективно, реалистично и политически беспристрастно через рабочую группу с участием НАТО. Поэтому обращение США к односторонним санкциям, отказавшись от нашего предложения решить этот вопрос путем диалога и дипломатии, как это подобает двум союзникам, абсолютно бессмысленно", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Там подчеркнули, что Турция "предпримет необходимые шаги против этого решения", что негативно скажется на отношениях с США.
"Турция никогда не воздержится от принятия необходимых мер для защиты национальной безопасности. С таким пониманием мы призываем США пересмотреть это несправедливое решение", - резюмировали в МИД Турции.
Как сообщал УНН, 14 декабря США ввели санкции против Турции из-за приобретения российского оружия.