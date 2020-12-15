Помпео призвал Турцию избавиться от российского оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вашингтон призывает Турцию немедленно в координации с США решить “проблему С-400”. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя введение санкций против Турции в связи с приобретением российских ЗРК С-400, пишет Anadolu, передает УНН.
“Турция ценный партнер и важный партнер в региональной безопасности для США, и мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее”, — заявил Помпео.
По его словам, санкции США, введенные в соответствии с пунктом 231 закона CAATSA против Управления оборонной промышленности Турции, включают запрет на все американские экспортные лицензии и разрешения секретариата, а также замораживание активов и визы руководителю этого управления и ряду других сотрудников его секретариата.
Ведение санкций “посылает четкий сигнал, что США будут в полной мере реализовывать пункт 231 закона CAATSA”, отметил Помпео.
Как сообщал УНН, 14 декабря США ввели санкции против Турции из-за приобретения российского оружия. В МИД Турции в ответ на это призвали США пересмотреть это “несправедливое решение”.