Помпео: США і РФ будуть співпрацювати в боротьбі з тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Вашингтон і Москва налагодять за підсумками саміту в Гельсінкі співробітництво в боротьбі з тероризмом. Про це заявив в інтерв’ю телекомпанії CBN держсекретар США Майкл Помпео, передає УНН.
“Ми будемо разом працювати в боротьбі з тероризмом”, — сказав Помпео про Росію і США, не вдаючись у деталі.
За його словами, глава адміністрації США Дональд Трамп їхав на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі “з метою створити сприятливу можливість” для взаємодії, “мати канал зв’язку”.
При цьому США в світлі підсумків саміту в Гельсінкі розраховують не тільки на активізацію співпраці з Росією в сфері боротьби з тероризмом, але і на вироблення взаємоприйнятних домовленостей в галузі контролю над озброєннями. “Ми сподіваємося, що цілком може бути шлях вперед по деяким з цих грандіозних питань контролю над озброєннями, які настільки важливі для світу”, — підкреслив керівник зовнішньополітичного відомства США.
Як повідомляв УНН, у США вимагають розслідувати витік даних СММ ОБСЄ та запустити дрони на кордоні з РФ.