Помпео США и РФ будут сотрудничать в борьбе с терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Вашингтон и Москва наладят по итогам саммита в Хельсинки сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом заявил в интервью телекомпании CBN госсекретарь США Майкл Помпео, передает УНН.
“Мы будем вместе работать в борьбе с терроризмом”, — сказал Помпео о России и США, не вдаваясь в детали.
По его словам, глава администрации США Дональд Трамп ехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки “с целью создать благоприятную возможность” для взаимодействия, “иметь канал связи”.
При этом США в свете итогов саммита в Хельсинки рассчитывают не только на активизацию сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом, но и на выработку взаимоприемлемых договоренностей в области контроля над вооружениями. “Мы надеемся, что вполне может быть путь вперед по некоторым из этих грандиозных по контролю над вооружениями, которые так важны для мира”, — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США.
Как сообщал УНН, в США требуют расследовать утечку данных СММ ОБСЕ и запустить дроны на границе с РФ.