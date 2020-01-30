Помпео розповів, про що говоритиме з українським керівництвом у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що під час свого візиту до України будуть обговорюватись шляхи розвитку стратегічного партнерства між двома державами. Про це він написав у своєму Twitter, інформує УНН.
"Добре бути сьогодні в Києві. Підтримка України з боку США непохитна, і я маю намір підкреслити це, коли я зустрінуся з керівниками українського уряду, щоб обговорити шляхи просування нашого стратегічного партнерства і зміцнення позиції України як вільної та демократичної держави", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва 30 січня ввечері.
За інформацією пресслужби МЗС, 31 січня о 9:30 у Міністерстві закордонних справ відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з державним секретарем США Майком Помпео.
У ході зустрічі будуть обговорені питання подальшої політичної взаємодії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності, просування внутрішніх реформ у нашій державі, розвитку економічної та інвестиційної співпраці.
Після завершення переговорів Вадим Пристайко і Майк Помпео візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам’яті загиблих за Україну".
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Майком Помпео відбудеться у Києві в п’ятницю, 31 січня.
Так, зазначається, що о 12:00 у п’ятницю відбудеться зустріч Президента України та Державного секретаря США з представниками ЗМІ у будівлі Офісу Президента України.
Раніше стало відомо, що Помпео проведе в Україні зустріч з Зеленським щодо питань європейської безпеки.
Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020