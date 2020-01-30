Офіс Президента назвав дату зустрічі Зеленського з Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Майком Помпео відбудеться у Києві в п’ятницю, 31 січня. Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook, передає УНН.
"31 січня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Майком Помпео", - йдеться в повідомленні.
Так, зазначається, що о 12:00 у п’ятницю відбудеться зустріч Президента України та Державного секретаря США з представниками ЗМІ у будівлі Офісу Президента України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Помпео проведе в Україні зустріч з Президентом Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки.