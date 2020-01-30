Офис Президента назвал дату встречи Зеленского с Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео состоится в Киеве в пятницу, 31 января. Об этом сообщает Офис Президента в Facebook, передает УНН.
"31 января состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что в 12:00 в пятницу состоится встреча Президента Украины и Государственного секретаря США с представителями СМИ в здании Офиса Президента Украины.
Напомним, ранее стало известно, что Помпео проведет в Украине встречу с Президентом Владимиром Зеленским по вопросам европейской безопасности.