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Помпео рассказал, о чем будет говорить с украинским руководством в Киеве

Киев • УНН

 • 12509 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что во время своего визита в Украину будут обсуждаться пути развития стратегического партнерства между двумя государствами. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Помпео рассказал, о чем будет говорить с украинским руководством в Киеве

"Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины со стороны США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - говорится в сообщении.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Киев 30 января вечером.

По информации пресс-службы МИД, 31 января в 9:30 в Министерстве иностранных дел состоится встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с государственным секретарем США Майком Помпео.

В ходе встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности, продвижение внутренних реформ в нашем государстве, развития экономического и инвестиционного сотрудничества.

После завершения переговоров Вадим Пристайко и Майк Помпео примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину".

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео состоится в Киеве в пятницу, 31 января.

Так, отмечается, что в 12:00 в пятницу состоится встреча Президента Украины и Государственного секретаря США с представителями СМИ в здании Офиса Президента Украины.

Ранее стало известно, что Помпео проведет в Украине встречу с Зеленским по вопросам европейской безопасности.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020

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