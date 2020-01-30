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Держсекретар США Майк Помпео прилетів до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва 30 січня ввечері. Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, повідомляє УНН.

Держсекретар США Майк Помпео прилетів до Києва

"Україна вітає доброго друга з США. Майк Помпео багато чого зробив особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії", — написав він.

За інформацією пресслужби МЗС, 31 січня о 9:30 у Міністерстві закордонних справ відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з державним секретарем США Майком Помпео.

У ході зустрічі будуть обговорені питання подальшої політичної взаємодії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності, просування внутрішніх реформ у нашій державі, розвитку економічної та інвестиційної співпраці.

Після завершення переговорів Вадим Пристайко і Майк Помпео візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам’яті загиблих за Україну".

Нагадаємо, зустріч Президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Майком Помпео відбудеться у Києві в п’ятницю, 31 січня.

Так, зазначається, що о 12:00 у п’ятницю відбудеться зустріч Президента України та Державного секретаря США з представниками ЗМІ у будівлі Офісу Президента України.

Раніше стало відомо, що Помпео проведе в Україні зустріч з Зеленським щодо питань європейської безпеки.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020

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