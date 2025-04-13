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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

Київ • УНН

 • 14528 перегляди

За тиждень Сили оборони України ліквідували 551 повітряну ціль противника, зокрема 229 ударних дронів Shahed. Українська авіація здійснила 117 бойових вильотів.

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

У межах тижня ЗСУ знищили понад пів тисячі ворожих цілей. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

За даними Повітряних Сил, протиповітряна оборона з 7 по 13 квітня 2025 року ліквідувала 551 повітряну ціль.

Найбільшу частку становили ударні дрони типу Shahed – їх було збито 229. Також знищено 145 розвідувальних безпілотників і 177 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил діяла активно – виконано 117 бойових вильотів. Близько 60 з них припали на прикриття з повітря, а понад 40 – на нанесення ударів по ворогу та підтримку наших підрозділів. Українські льотчики завдали суттєвих втрат ворогу, знищивши пункти управління, скупчення техніки та живої сили противника.

Водночас підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил також здійснили 1283 бойові вильоти. Із них 1103 – розвідка за допомогою дронів, а 180 – атаки із застосуванням скидів та FPV-дронів.

Загальні втрати ворога внаслідок дій наших Сил оборони за тиждень склали понад 80 осіб і 12 ворожих укриттів.

ЗСУ вдарили по складах рф у Курській області: ліквідовано понад 30 окупантів08.04.25, 18:37 • 32467 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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