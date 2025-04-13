Защитники украинского неба уничтожили более полутысячи вражеских целей за неделю
Киев • УНН
За неделю Силы обороны Украины ликвидировали 551 воздушную цель противника, в том числе 229 ударных дронов Shahed. Украинская авиация совершила 117 боевых вылетов.
В рамках недели ВСУ уничтожили более полутысячи вражеских целей. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По данным Воздушных Сил, противовоздушная оборона с 7 по 13 апреля 2025 года ликвидировала 551 воздушную цель.
Наибольшую долю составляли ударные дроны типа Shahed – их было сбито 229. Также уничтожено 145 разведывательных беспилотников и 177 БПЛА других типов.
Авиация Воздушных Сил действовала активно – выполнено 117 боевых вылетов. Около 60 из них пришлись на прикрытие с воздуха, а более 40 – на нанесение ударов по врагу и поддержку наших подразделений. Украинские летчики нанесли существенные потери врагу, уничтожив пункты управления, скопления техники и живой силы противника.
В то же время подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил также совершили 1283 боевых вылета. Из них 1103 – разведка с помощью дронов, а 180 – атаки с применением сбросов и FPV-дронов.
Общие потери врага в результате действий наших Сил обороны за неделю составили более 80 человек и 12 вражеских укрытий.
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