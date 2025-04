Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Киев

"Украина приветствует хорошего друга с США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в тяжелые времена российской агрессии", - написал он.

По информации прессслужбы МИД, 31 января в 9:30 в Министерстве иностранных дел состоится встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с государственным секретарем США Майком Помпео.

В ходе встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление обороноспособности, продвижение внутренних реформ в нашем государстве, развития экономического и инвестиционного сотрудничества.

После завершения переговоров Вадим Пристайко и Майк Помпео примут участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину".

Напомним, встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео состоится в Киеве в пятницу, 31 января.

Так, отмечается, что в 12:00 в пятницу состоится встреча Президента Украины и Государственного секретаря США с представителями СМИ в здании Офиса Президента Украины.

Ранее стало известно, что Помпео проведет в Украине встречу с Зеленским по вопросам европейской безопасности.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88

