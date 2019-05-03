Поминальні дні у Києві пройдуть з 5 до 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Києві поминальні дні пройдуть з 5 до 9 травня включно. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
“Поминальні дні у Києві пройдуть з 5 до 9 травня включно на території 28 міських кладовищ, Київського крематорію, Лук’янівського заповідника (Лук’янівське кладовище)”, — йдеться в повідомленні.
На Лук’янівському кладовищі міські служби впорядкували недоглянуті могили, відновили втрачені поховання зі встановленням намогильних постаментів.
На території Державного історико-меморіального заповідника побудована алея почесних поховань та ведуться проектні роботи для будівництва алеї почесних перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України.
Також, на Лісовому, Південному та Байковому кладовищах збудовані нові вбиральні. Окрім того, на кладовищах та колумбарії на період проведення поминальних днів буде встановлено 169 додаткових громадських вбиралень.
“У період проведення поминальних днів біля кладовищ чергуватимуть карети швидкої допомоги, а також рятувальні служби. Відповідний персонал знаходитиметься у підвищеній готовності. Головне управління Національної поліції забезпечуватиме громадський порядок”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві в поминальні дні до міських кладовищ за декількома маршрутами курсуватиме наземний пасажирський транспорт.