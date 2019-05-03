Поминальные дни в Киеве пройдут с 5 по 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киеве поминальные дни пройдут с 5 по 9 мая включительно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Поминальные дни в Киеве пройдут с 5 по 9 мая включительно на территории 28 городских кладбищ, Киевского крематория, Лукьяновского заповедника (Лукьяновское кладбище)", - говорится в сообщении.
На Лукьяновском кладбище городские службы привели в порядок неухоженные могилы, восстановили утраченные захоронения с установлением надгробных постаментов.
На территории Государственного историко-мемориального заповедника построена аллея почетных захоронений и ведутся проектные работы для строительства аллее почетных перезахоронены выдающихся украинских деятелей, похороненных за пределами Украины.
Также, на Лесном, Южном и Байковом кладбищах построены новые туалеты. Кроме того, на кладбищах и колумбарии на период проведения поминальных дней будет установлено 169 дополнительных общественных туалетов.
"В период проведения поминальных дней у кладбищ будут дежурить кареты скорой помощи, а также спасательные службы. Соответствующий персонал будет находиться в повышенной готовности. Главное управление Национальной полиции обеспечивать общественный порядок", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве в поминальные дни к городским кладбищам по нескольким маршрутам будет курсировать наземный пассажирский транспорт.