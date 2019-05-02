У КМДА розповіли, як працюватиме громадський транспорт у поминальні дні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві в поминальні дні до міських кладовищ за декількома маршрутами курсуватиме наземний пасажирський транспорт. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Зазначається, що 5 травня буде заборонено паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній і заїзд транспорту на вулицю Крайню на ділянці від вул. Братиславської до Сержа Лифаря. Також зазначається, що на перехрестях припинять роботу світлофори, тож регулювання руху здійснюватиметься поліцейськими регулювальниками.
Крім того, для роботи підвізних автобусних маршрутів до Лісового цвинтаря передбачається перекриття руху транспорту на вулиці Кубанської України – на ділянці від вул. Кіото до Миколи Матеюка. При цьому рух маршрутного громадського транспорту на цій ділянці зберігатиметься.
Перелік маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, якими здійснюватимуться перевезення пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ у 2019 році - за посиланням https://kyivcity.gov.ua/news/u_pominalni_dni_do_stolichnikh_kladovisch_kursuvatime_nazemniy_pasazhirskiy_transport/.
Нагадаємо, у Києві на п'ять днів обмежать рух в напрямку Троєщини.